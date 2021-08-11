Beyaz Saray, OPEC'e petrol üretiminin artırılması  çağrısı yapacak.

Biden yönetimi artan akaryakıt fiyatları nedeniyle OPEC+ tarafından son toplantıda alınan üretimin kademeli artırım kararının yeterli olmadığını düşünüyor.

CNBC'nin haberine göre, ABD'de benzinin galon fiyatının son 1 yılda 1 dolar artarak

3,186 dolara çıktığı kaydedildi. Biden yönetiminin ülkedeki regülatör kuruluşlardan da pompa fiyatları konusunda araştırma istediği belirtildi.

Habere göre Biden'in ekibinden yöneticiler bu hafta Suudi Arabistan ve BAE ile konu hakkında görüşme yaptılar. Yönetimin küresel toparlanma için kritik olan bir dönemde yüksek petrol fiyatlarının yarattığı rahatsızlığa dikkat çektikleri kaydedildi.