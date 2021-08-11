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Beyaz Saray, OPEC'e petrol üretiminin artırılması çağrısı yapacak

Beyaz Saray, OPEC'e petrol üretiminin artırılması  çağrısı yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Biden yönetimi artan akaryakıt fiyatları nedeniyle OPEC+  tarafından son toplantıda alınan üretimin kademeli artırım kararının  yeterli olmadığını düşünüyor.

 CNBC'nin haberine göre, ABD'de benzinin galon fiyatının son 1 yılda 1 dolar artarak
3,186 dolara çıktığı kaydedildi. Biden yönetiminin ülkedeki regülatör  kuruluşlardan da pompa fiyatları konusunda araştırma istediği  belirtildi.

Habere göre Biden'in ekibinden yöneticiler bu hafta Suudi Arabistan  ve BAE ile konu hakkında görüşme yaptılar. Yönetimin küresel toparlanma  için kritik olan bir dönemde yüksek petrol fiyatlarının yarattığı  rahatsızlığa dikkat çektikleri kaydedildi.