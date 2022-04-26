Beyaz Saray'dan Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ABD'den Rusya'ya her an yeni ekonomik yaptırım gelebilir. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya daha fazla ekonomik yaptırım uygulamasının büyük olasılık olduğunu bildirdi.

"Hiç kimse bizim yaptırımlarımızdan muaf değil" diye konuşan Psaki, Putin'in 3 çocuğunun annesinin şu ana kadar yaptırımlar kapsamına alınmadığı, bu kişiye yaptırımın Putin'in kişisel bir saldırı olduğunu değerlendirmesinden uzak durulması için bu yönde hareket edildiği şeklinde WSJ'de yer alan haber konusunda ise yorum yapmadı.

Çin ürünlerine yüksek gümrük tarifelerinin enflasyona etkisi gözden geçiriliyor

Çin'e uygulanan gümrük tarifelerine de değinen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin Çin ürünlerine karşı Başkan Trump döneminde uygulanmaya başlanan yüksek gümrük tarifelerinin tüketici fiyatlarındaki artışa etkisinin olup olmadığı üzerinde dikkatle çalıştığını söyledi.

Çin'e yönelik gümrük tarifelerinde indirime gidilmesi konusunda bir şey duymadığını belirten Psaki, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin Trump döneminde Çin mallarına uygulanan tarifeleri gözden geçirmeye devam ettiğini vurguladı.

Psaki, "Bu devam eden bir süreç ve maliyetlerin nerede yükseldiğini dikkatle inceliyoruz. Yüksek tarifelerin enflasyonist etkisi aklımızda" diye konuştu.

Beyaz Saray'ın açıklaması, ABD Hazine Bakanı Yellen'in ABD'de enflasyonun düşürülmesi yönünde "arzu edilen bir etki" yapabilecek olması dikkate alındığında Çin mallarına yönelik ABD tarifelerinin düşürülmesi yönünde bir adımın değerlendirilmeyi hak ettiği yönündeki sözlerinin ardından geldi.

ABD'nin ulusal güvenlik danışmanlarından Daleep Singh de stratejik olmayan Çin mallarına yönelit tarifelerin düşürülmesinin enflasyon ile mücadeleye yardım edeceğini savundu.