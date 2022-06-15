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Biden: ABD ekonomisi için hiç bu kadar iyimser olmamıştım

ABD Başkanı Joe Biden, bir resesyonun ufukta belirdiğine yönelik sinyaller gelmesine rağmen ABD ekonomisinin görünümünün güçlü olduğunu vurgu yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Philadelphia'da ABD'nin en büyük işçi sendikası konfederasyonu AFL-CIO tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Biden, "Ekonomimiz için yeni bir temel oluşturma konusunda olağanüstü ilerleme sağladığımıza inanıyorum, bu ilerleme küresel enflasyon yavaşlamaya, gerilemeye başladığında daha net hale gelecek" dedi.

Başkan Biden, "Amerika için bugün olduğumdan daha iyimser hiç olmamıştım" diye konuştu.