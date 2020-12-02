Biden, Çin'e yönelik faz bir tarifelerini hemen kaldırmayacak

New York Times köşe yazarı Thomas L. Friedman, Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni başkanın planlarına ilişkin detayları yazdı. Buna, göre, Biden, Trump yönetimi tarafından Çin'e uygulanan yüzde 25'lik ilk aşama gümrük tarifelerini hemen kaldırmayı düşünmüyor.

Friedman'ın köşe yazısında, Biden'ın, "Diğer konularda olduğu gibi gümrük tarifeleri konusunda da hemen adım atmaktan sakınacağım. Seçeneklerim konusunda önyargılı olmayacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Çin konusunda öncelikle mevcut anlaşmaları detaylı şekilde inceleyeceğini ifade eden Biden, kapsamlı bir strateji belirlemek için ABD'nin Asya'daki müttefikleri ile de görüşeceklerini aktardı. "Çin konusunda en iyi strateji tüm müttefiklerimiz ile aynı sayfada yer aldığımız bir strateji olur" ifadelerini kullandı.

Biden, ABD'deki yatırımlardan önce Çin ile bir ticaret anlaşması yapmayacağını ve Çin ile yapılan mevcut ticaret anlaşmalarıyla ilgili olarak da tam bir gözden geçirme süreci istediğini ifade etti.

Çin ile yapılan ticaret anlaşmalarıyla ilgili olarak öncelikle Avrupa ve Asya'daki müttefikleriyle görüşmek istediğini, böylelikle ortak bir strateji geliştirebileceklerini belirten Biden, "Başkanlığımın ilk haftalarında ülkeyi müttefiklerimizle aynı çizgiye getirme çabası temel önceliğim olacak" ifadelerini kullandı.