Biden, Çin’le rekabette ‘sağ gösterip sol vuruyor’

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Çinli TikTok ve WeChat’in yasaklanmasına ilişkin kararnameleri iptal etti. Trump’ın birçok politikasını geçersiz hale getiren Biden’ın Çinli teknoloji devlerine ilişkin bu ılımlı adımı ABD-Çin ilişkilerinde tansiyon düşürecek bir gelişme gibi görülse de, ABD Senatosu da önceki gün ABD’li teknoloji ve Ar-Ge dünyasının Çin’le rekabetine önemli bir katkı sağlayacak yasa tasarısını 32 “hayır” oyuna karşılık 68 “evet” oyu ile kabul etti.

Derin bir kutuplaşmanın görüldüğü ABD Kongre'sinde Demokratların ve Cumhuriyetçilerin uzlaştıkları nadir konulardan biri Çin'e karşı katı tutum sergilenmesi. Çin’le rekabet konusu Demokrat ve Cumhuriyetçilerin birlikte hareket edebildiği bir alan.

Biden TikTok ve WeChat yasaklarını kaldırsa da, imzaladığı kararname Ticaret Bakanlığı’na bu tür yazılımların ABD ulusal güvenliğini nasıl etkilediğini izlemesi talimatı veriyor ve ABD’ye 120 gün içinde bu bağlamda tavsiyelerini sunmasını talep ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü konuyu “Doğru yönde atılmış pozitif bir adım” diye nitelendirdi ve ABD’nin Çinli şirkete adil davranarak ekonomi ve ticaret konularını siyasileştirmekten kaçınmasını umduklarını belirtti.

190 milyar doların 54 milyar doları çip ve telekomünikasyona

Senato’da da onaylanan ve Temsilciler Meclisi’nin onayına gidecek teşvik paketi, ABD'nin teknoloji ve temel araştırmaları desteklemek için yaklaşık 190 milyar dolar kaynak ayrılmasına imkan veriyor ve ek olarak yarı iletken maddelere ve telekomünikasyon ekipmanlarına yönelik araştırma ve üretim süreçleri için 54 milyar dolarlık harcama yapılmasını öngörüyor.

Otomobil üreticilerinin son dönemde çip darboğazı nedeniyle ciddi üretim kesintileri yapmaları etkisiyle çip üretimi için de 2 milyar dolar kaynak ayrılacak.

Teşvik paketinin yasalaşması için Temsilciler Meclisi'nden geçirilmesi ve sonrasında ABD Başkanı Joe Biden'ın bu tasarıyı imzalaması gerekecek.

Tayvan konusu da sıkıntı olmaya devam ediyor

Ayrıca Biden hükümeti Tayvan’la bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağına ilişkin söylemlerini yineleyerek bir yandan düşen Çin gerilimini diğer yandan yükseltmiş oluyor. Japonya ve Avustralya gibi ABD’nin Asya’daki müttefikleri Tayvan’la ilgili sorunların “barışçıl şekilde çözülmesi” çağrısı yaparken, Çin Savunma Bakanlığı 3 ABD’li senatörün Çin’in kendi topraklarına dahil olarak gördüğü - ve BM’de de Çin tarafından temsil edilen - Tayvan’ı ABD askeri uçağında gelerek ziyaret etmesini “alçakça bir siyasi provokasyon” olarak değerlendirdi.