Biden, 'en büyük yatırım' için teminat verecek

ABD Başkanı Joe Biden, Glasgow'da gerçekleşecek olan COP-26 iklim konferansının başlangıcı için 100 ülkenin liderleriyle bir araya gelecek. COP-26'dan hemen önce Roma'da gerçekleşen G-20 zirvesinde iklim değişikliği konusunda "anlamlı ve etkili" eylem çağrısında bulunulan bir bildiri yayımlanmıştı.

İklim konusunda üst düzey yetkililer, sera gazı azalmalarında önemli rol oynayacak olan kilit politikaların belirsizliklerini koruyor olmasına rağmen, Biden'ın sera gazı emisyonlarını yarıdan fazla azaltma sözünü tutabileceğine dair teminat vermeye çalışacağını söyledi.

Ulusal Danışman Gina McCarthy, Biden'ın aylarca süren yoğun iç müzakerelerin ardından Kongre'de oylanmayı bekleyen 555 milyar dolarlık iklim harcamasına olanak sağlayacak önemli bir bütçe tasarısıyla bu hedefe ulaşmaya kararlı olduğunu söyledi.

Biden, bugün ABD'nin 2050 yılına kadar daha uzun vadeli net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak adına belirleyici olacak olan uzun vadeli bir strateji açıklayacak.

Biden, 2024'te gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine karşın yerel önlemler almaları ve iklim değişikliği etkilerini yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 3 milyar dolarlık bir program başlatmak için Kongre ile birlikte çalışacaklarını da açıklayacak.

Öte yandan Temsilciler Meclisi henüz yasanın oylanması için net bir tarih belirtmedi.