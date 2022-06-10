Biden: Enflasyon gerektiği kadar keskin ve hızlı düşmedi

Mayıs ayı enflasyon oranlarını değerlendiren Biden, "Kritik çekirdek enflasyonun ılımlı hale geldiğini görmek iyi olsa da görmemiz gereken kadar keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşının fiyat artışlarını ABD ve dünyada etkilediğini belirterek, benzin, enerji ve gıda fiyatlarındaki aylık artışa dikkati çekti. Rus birliklerinin Ukrayna'yı tehdit etmeye başlamasından bu yana benzin fiyatlarının birçok yerde galon başına 2 dolar arttığını kaydeden Biden, "Ukrayna'da özgürlüğü savunmak için çalışmalarımıza devam ederken bile ABD'de fiyatları düşürmek için daha fazlasını hızlı şekilde yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrenin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirten Biden, Kongreye nakliye masraflarını azaltmak için bir yasa tasarısı geçirme çağrısında bulundu. Biden, böylece mal fiyatlarının düşürülebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı ayrıca Kongreye enerji ve reçeteli ilaçlar gibi ailelerin maliyetlerini azaltmaya yönelik yasa çıkarması için çağrıda bulundu.

Vergi reformunun da enflasyonist baskıyı daha da azaltabileceğine dikkati çeken Biden, bu önlemlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu düşürme çabalarını tamamlamak için önemli olduğunu vurguladı.

Biden, benzin fiyatlarının, enflasyonun önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve Ukrayna'daki savaşın bunun başlıca nedeni olduğunu belirterek, ABD'nin gelecek yıl rekor miktarda petrol üretme yolunda ilerlediğini ve üretimi hızlandırmak için sektörle birlikte çalıştığını kaydetti.

ABD’de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.