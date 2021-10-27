Biden, Fed başkan adaylarını incelemeye aldı

Bloomberg’in haberine göre ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı Powell'ın yerine atanabilecek adayları üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Hazine Bakanlığı yardımcılarıyla tek tek gözden geçirmeye başladı.

Haberin dayandırıldığı kaynaklara göre Biden henüz kararını vermedi. Powell'ı yeniden atanıp atanmayacağı belirsizliğini korurken, Biden’ın Liberal Demokratların favori adayı olan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard’ı seçme konusuna sıcak bakıp bakmadığı henüz kesinleşmedi.

Powell'ın ilk dönem görev süresinin Şubat ayında sona ermesi sebebiyle, Senato'nun aday gösterilecek yeni ismi kararlaştırmak ve oylamak için uzun bir zamana ihtiyacı olacağı belirtiliyor.