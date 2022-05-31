Biden ile Powell'dan kritik enflasyon görüşmesi

ABD Başkanı Biden, Powell ile enflasyonda devam eden yükselişi görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Fed Başkanı Jerome Powell ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Powell'ın Senato tarafından onaylanması ve ikinci 4 yıllık görev süresine başlamasının ardından yapılacak bu ilk görüşmede, tarihi zirvelerdeki enflasyon ele alınacak.

Görüşme, Biden yönetiminin enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkaran akaryakıt, gıda ve tüketici malları fiyatlarını düşürmek için arayış içinde olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

Türkiye saati ile 20.15'te gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesi konuşan Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, ABD'nin fiyatları aşağı getirmeye odaklanmak için iyi konumlandığını söyledi. Deese, Biden yönetiminin Fed'e ihtiyaç duyduğu hareket alanını verme niyetinde olduğunu da vurguladı.