Biden kurumlar vergisi tutarı konusunda görüşmeye açık

ABD Başkanı Joe Biden ABD'li şirketlere 2 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketinin büyük kısmını finanse edecek vergileri ödemeleri için çağrıda bulundu ancak tam olarak ne kadar ödemek zorunda kalacakları konusunda görüşmeye açık olduğunun sinyalini verdi.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunu görüşmeye hazırım. Ama bunu ödemek zorundayız" dedi.

Biden 1 Nisan'da dünyanın en büyük ekonomisini yeniden şekillendirmek ve Çin'in yükselişine mani olmak için 2 trilyon doları aşan büyüklükte bir teklifle geniş kapsamlı bir altyapı planı açıklamıştı.

Biden'ın geçen hafta açıkladığı plana Cumhuriyetçiler, büyük şirketler ve hatta kendi Demokrat partisinden bazı kişiler bile karşı çıkıyor. Bu planın hayata geçmesi için Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Biden, ABD'nin önde gelen bir küresel güç olarak konumunun, ana hatlarını çizdiği yatırımlar yapılmazsa Çin'in tehdidi altında olduğunu öne sürerek, ilerlememenin kabul edilemez olacağını söyledi.

Biden bu plan kapsamında yollar ve köprüler inşa etmek, evlerde tadilat yapmak, geniş bant internet erişimini genişletmek, yaşlılara bakım, yerli üretimi finanse etmek ve yüksek hızlı demiryolları inşa etmek için sekiz yıldan uzun süre yatırım yapmayı önerdi.

Beyaz Saray, Biden'in planının uzun vadede ABD'nin borcunu artırmayacağını açıkladı. Bu altyapı planını finanse edecek en büyük pay, şirketlerin ödeyeceği verginin yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılmasıyla sağlanacak.