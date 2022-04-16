Biden, mayısta ASEAN liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 12-13 Mayıs'ta Washington'da ABD-ASEAN Özel Zirvesi düzenlenecek.

Zirvede ASEAN'ın bölgedeki en acil sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmadaki rolünün öne çıkacağı ve 45 yıllık ABD-ASEAN ilişkilerinin anılacağı belirtildi.

Biden'ın 2021'deki ABD-ASEAN zirvesinde Kovid-19 ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeni girişimler için 102 milyon dolar yardım duyurduğu ifade edilen açıklamada, Güneydoğu Asya'ya güçlü ve güvenilir bir ortak olarak hizmet etmenin Biden-Harris yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.