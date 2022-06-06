Biden: OPEC'in üretim artışı yeterli olmayabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün(OPEC) üretim artışına ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşıladı, ancak bunun yeterli olduğundan emin olmadığını söyledi.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "OPEC üyeleri petrol sıkıntısı olduğunu kabul ettiler ve üretimi artıracaklarını duyurdular. Bunun yeterli olup olmadığını söyleyecek kadar bilgim yok. Bunun olumlu olduğunu biliyorum." dedi.

OPEC+ Temmuz ve Ağustos ayları için petrol üretim artış hızını yüzde 50 artırarak günlük üretimini 648 bin varil artırmaya karar verdiğini açıklamıştı.