Biden, Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla açıkladığı Moskova’ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlara da yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Biden bugün açıklayacağı kararname ile, ABD'ye karşı Kremlin tarafından yürütülen siber casusluk faaliyetlerini ve ABD seçimlerine müdahale girişimlerini cezalandırmak için Rusya'ya yaptırımlar uygulayacak.

ABD yönetimi ayrıca, Rus istihbarat servisinin 10 üyesini sınır dışı edecek ve Amerikan federal kuruluşları ile şirketlerine yönelik siber casusluk girişimlerine destek veren 6 Rus şirketini yaptırım listesine ekleyecek.

Haberde ayrıca, Biden yönetiminin ABD bankalarının Rusya MB, Rusya Refah Fonu veya Rusya Maliye Bakanlığı'ndan doğrudan Rus devlet tahvili alımlarını yasaklayacağı belirtildi. Kararname, Biden'a devlet borçlanma kağıtlarına yaptırımları gelecekte genişletme imkanı verecek.

Reuters, yayınladığı özel haberde ABD Başkanı Biden'in çıkaracağı karar ile Amerikan bankalarının, finans kuruluşlarının birincil piyasada ruble cinsinden Rus devlet tahvili ihraçlarında yer almalarını 14 Haziran'dan itibaren yasaklayacağını duyurdu. Çıkarılacak kararname ile Rusya'nın devlet tahvili ihraç etme kabiliyeti sınırlanacak. ABD bankaları, 2019 yılından bu yana Rusya'nın ruble dışında para cinsinden tahvil ihraçlarında yer alamıyorlar.