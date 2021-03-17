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“Biden servet vergisi uygulamayı değerlendirebilir”

ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkesinde artan bütçe açığını azaltmak için zenginlerden yüzde 2 servet vergisi almayı değerlendirilebileceğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'in ABD'nin hızla artan federal bütçe açığını azaltmak için  bir servet vergisi uygulamayı değerlendirebileceğini söyledi.

"Servet vergisi bizim henüz üzerinde karar verdiğimiz bir konu değil,  ancak bunu değerlendirebiliriz" diye konuşan Yellen, Başkan Biden'in  başka vergilerin artırılabileceğine seçim kampanyası sırasında destek  verdiğini de hatırlattı.

ABC'ye konuşan Yellen, kurumlar vergisinin ve yüksek miktarda gelir elde eden bireylerin vergilerinin artırılmasının servet vergisi ile benzer  bir etki yapabilecek alternatifler olduğunu vurguladı.

"ABD hükümetinin uzun vadede bütçe açığını azaltması gerekli ve bu yönde adım atmayı bekliyoruz" diye konuşan Yellen, açıkların kontrol altına alınmasına yönelik önerilerin zaman içinde ortaya konmasını  beklediğini ifade etti.

Servet vergibi Senatör Elizabeth Warren tarafından Mart ayı başında  gündeme getirilmişti. Öneriye göre, 50 milyon doların üzerinde net serveti  olanlara yıllık yüzde 2 vergi uygulanmasını, 1 milyar doların üzerinde  serveti olanlardan da ek yüzde 1 vergi alınmasını içeriyor.