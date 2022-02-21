Biden ve Putin görüşmesi için ilk sinyal

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna konusunda bir zirve gerçekleştirmek için prensipte anlaştı. Zirve, Avrupa'da on yıllardır görülen en tehlikeli kriz olan Ukrayna'daki soruna diplomatik bir çözüm getirilebileceği beklentilerini artırdı.

Beyaz Saray ve Fransa cumhurbaşkanlığı makamından bugün ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda, iki liderin zirveyi gerçekleştirmek için prensipte anlaştığı ifade edildi.

Fransa tarafından yapılan açıklamada, Macron'un iki lidere de "Avrupa'da istikrar ve güvenlik" konulu bir zirve gerçekleştirme önerisinde bulunduğu belirtildi. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada ise Biden'ın Putin ile görüşmeyi "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi" şartıyla prensipte kabul ettiği ifade edildi.

Görüşme ile ilgili birçok detay hâlâ belirlenmiş değil. Ancak Fransa ve ABD, görüşmede ele alınacak konuların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov arasında 24 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek olan görüşmede belirleneceğini ifade etti. Ukrayna'nın ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek zirvenin bir parçası olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.