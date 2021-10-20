Biden yönetimi, harcama paketinde 1,75-1,9 trilyon dolara indi

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin harcama planı konusunda rakam 1,75-1,9 trilyon dolar seviyesine kadar indi.

Biden yönetimi başlangıçta 3,5 trilyon dolarlık bir paket hedeflemişti. Demokrat Parti içinden gelen itiraz nedeniyle anılan rakamda bir paket büyüklüğüne ulaşılamamıştı.

Haberde Biden yönetiminin İlerici Demokratlar olarak da bilinen ekibe dün gece bilgilendirme yaptığı kaydedildi. Ayrıca ücretsiz üniversite planının da paketten çıkarıldığı vurgulandı.