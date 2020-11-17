Biden'dan koronavirüs destek paketini 'şimdi çıkaralım' çağrısı

ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, Senato'yu yeni koronavirüs yardım paketini "şimdi" geçirmeye ve koronavirüs salgınından etkilenen "milyonlarca istihdamı korumaya" çağırdı.



"Bu, Amerikalıları ayakta tutmak ve onları pandemiden çıkarmakla alakalı" diye konuşan Biden, ülke genelinde zorlanmakta olan işletmeleri desteklemek için "para orada" ifadelerini kullandı.

Eyaletlerin de gerçekten zor durumda olduklarını ve bilançolarını dengelemeye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Biden, "Şimdi çalışmayı ödüllendirme zamanı" diye konuştu.