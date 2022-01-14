BioNTech, Almanya'nın büyümesinde kritik rol oynadı

Alman basınında yer alan habere göre, COVID-19 aşısı üreten BioNTech firması, Almanya'nın yıllık büyümesinde önemli rol oynadı.

Şirket, 2021'de yüzde 2,7 büyüyen Alman ekonomisine tek başında yüzde 0,5 oranında katkı verdi. Böylece, ülkenin geçen yılki büyümesinin yaklaşık 5'te 1'lik kısmı BioNTech firmasının cirosundan sağlandı.

Merkezi Almanya'nın Mainz şehrinde bulunan BioNTech'in Pfizer firması ile yaptığı ortaklık anlaşmasından kaynaklı lisans ve telif hakları ödemeleri Almanya'ya geliyor. BioNTech, ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 150'nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde COVID-19 aşısı tedarik etti.

BioNTech'in aşı satışlarından 2021'de 17 milyar euro kadar ciro sağladığı öngörülüyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2021 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2,7 arttığını açıklamıştı.