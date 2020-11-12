Birleşik Krallık ekonomisi eylülde yüzde 1,1 büyüdü

12 Kasım 2020

Birleşik Krallık ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi eylül ayında aylık yüzde 1,1, ve eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 15,5 büyürken, COVID-19 salgınının etkilerinin görülmeye başladığı şubat ayına göre yüzde 8,2 düştü.

ONS açıklamasında, normalden yüksek düzeyde olan belirsizliklerin ekonomik toparlanmanın tam olarak gerçekleşmesini yavaşlattığı belirtildi.

Diğer yandan ülkenin sanayi üretimi eylülde yüzde 0,5 yükseldi. İmalat çıktıları yüzde 0,2 artarken, imalata dair 13 alt sektörden 10'unda iyileşme görüldü.

Birleşik Krallık ticaret fazlası eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde 3,4 milyar sterlin azalarak, 4,2 milyar sterline geriledi. Para dışı altın ve diğer değerli metaller hariç tutulduğunda, ticaret dengesi 3,6 milyar sterlin azalışla 600 milyon sterlin açık verdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde Birleşik Krallık'ın ihracatı 15,1 milyar sterlin artarken, ithalatı 15,9 milyar sterlin arttı.

Takas hizmetleri fazlası 1 milyar sterlin azalarak 29,1 milyar sterline gerilerken, hizmet ihracatı 300 milyon sterlin azalırken, ithalatı 700 milyon sterlin arttı.

ONS açıklamasında Birleşik Krallık'ın toplam ticaret fazlası mallarda görülen açığın artması ile azaldığı belirtilirken, mallar ticaretinde açığının 2,4 milyar sterlin artışla 24,9 milyar sterline yükseldiği belirtildi.

Sunak, "Bugünkü rakamlar, ekonomisinin yaz boyunca toparlandığını, ancak sonbahar ile birlikte yavaşlamaya başladığını gösterdi. Virüsü yayılmasını engellemek için aldığımız tedbirlerden sonra büyümenin daha da yavaşlaması büyük olasılık" dedi.

Konuşmasında ekonomide önceleğinin istihdam olmaya devam ettiğini vurgulayan Sunak, önlerinde zorlu zamanlar bulunmaya devam ettiğini vee bu süreçte insanları desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı.