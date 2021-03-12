Birleşik Krallık ekonomisi ocakta yüzde 2,9 daraldı

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) şubat ayı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, Birleşik Krallık ekonomisi şubat ayında, beklenti olan yüzde 4,9’luk daralmanın altında, yüzde 2,9 daraldı.

Verilere göre, ocak ayında Birleşik Krallık’ta, sanayi üretimi aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 4,9, imalat üretimi aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 5,2 azaldı, Hizmet sektörü yüzde 3,5 daralırken, inşaat sektörü çıktıları yüzde 0,9 arttı.

Birleşik Krallık’ın ithalatı ocak ayını kapsayan 3 aylık dönemde 4,9 milyar sterlin artışla 114,2 milyar sterline, ihracatı da 800 milyon sterlin artışla 76,9 milyar sterline yükseldi.