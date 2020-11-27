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Birleşik Krallık, Google ve Facebook için rekabet kurallarını sıkılaştıracak

Birleşik Krallık , dünyanın en büyük internet şirketleri arasında yer alan ABD'li Google ve Facebook için rekabet düzenlemelerini sıkılaştırmayı planlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşik Krallık hükümetinin gelecek yıl hayata geçireceği rekabet düzenlemesi ile iki şirketin rekabet güçlerini kullanarak küçük şirketleri pazar dışına itmesini önlemeyi istediği belirtildi.

Birleşik Krallık'ta 2019 yılı itibarıyla 14 milyar sterlinlik dijital reklam pazarının yüzde 80'i iki şirketin kontrolünde bulunuyordu.