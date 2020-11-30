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Birleşik Krallık, Huawei ekipmanlarının 5G ağında kullanımını yasaklayacak

Birleşik Krallık hükümetinin 5G raporunda, ülkenin 5G ağında Huawei ekipmanlarının kullanımının yasaklanması öngörüldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşik Krallık'ın Huawei ekipmanlarını Ülke'nin 5G ağında kullanımını gelecek yılın eylül ayından geçerli olmak üzere yasaklaması bekleniyor.

5G tedarik zinciri çeşitlendirme stratejisine göre Birleşik Krallık hükümeti, 5G altyapısında Ericsson ve Nokia'nın teknolojilerini kullanacak

Huawei'nin ekiplanları Birleşik Krallık'ın 5G ağından 2027'ye kadar çıkarılacak.