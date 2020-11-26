Birleşik Krallık işgücünün yüzde 15'i ücretsiz izinde

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkenin iş gücünün yüzde 15'inin alınan COVID-19 tedbirleri kapsamında, 2 ve 15 Kasım tarihleri arasında, kısmi ya da tam zamanlı olarak ücretsiz izinde olduğunu açıkladı.

Bir önceki iki haftalık dönemde ücretsiz izinde olanlar işgücünün yüzde 9'u düzeyindeydi.

ONS'nin anketine katılan işletmelerin yüzde 2'sinin tamamen kapatıldığı, yüzde 13'ünün ticarete ara verdiği ve gelecek iki hafta içinde başlamayı planlamadığı belirtildi.

Diğer yandan gıda ve ilaç alışveri yapan yetişkinlerin genel yetişkin nüfusa oranı yüzde 71 ve farklı kategorilerden alışveriş yapanların oranı yüzde 12 oldu.