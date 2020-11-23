Birleşik Krallık Ticaret Odası Türkiye ile de anlaşma istiyor

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan Birleşik Krallık, Kanada ile geçici bir ticaret anlaşmasına imza attı. Her iki ülke, söz konusu anlaşma ile ikili ticari ilişkilerini Brexit geçiş süresinin sona ermesinin ardından da kalıcı şekilde devam ettirmeyi amaçladığını duyurdu.

DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau, iki ülke arasındaki ticareti düzenleyen anlaşmayı dün video konferası ile yapılan bağlantı ile imzaladı. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, söz konusu geçici anlaşma ile 2021'den itibaren yapılması hedeflenen yeni ve değişen koşullara uygun bir anlaşmanın önünün açıldığını vurguladı.

Birleşik Krallık, geçen Ocak ayı itibarı ile Avrupa Birliği'nden resmen çıkmıştı. Brexit geçiş süreci ise bu sene sonunda sona eriyor.