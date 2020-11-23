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Birleşik Krallık Ticaret Odası Türkiye ile de anlaşma istiyor

Birleşik Krallık Ticaret Odası'nın Kanada ile imzaladığı ticaret anlaşmasının benzerini Türkiye ile de imzalamak istediği duyuruldu.

Foreks
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Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan Birleşik Krallık, Kanada ile geçici bir  ticaret anlaşmasına imza attı. Her iki ülke, söz konusu anlaşma ile  ikili ticari ilişkilerini Brexit geçiş süresinin sona ermesinin  ardından da kalıcı şekilde devam ettirmeyi amaçladığını duyurdu.

DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau, iki  ülke arasındaki ticareti düzenleyen anlaşmayı dün video konferası ile  yapılan bağlantı ile imzaladı. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, söz konusu geçici anlaşma ile 2021'den itibaren yapılması  hedeflenen yeni ve değişen koşullara uygun bir anlaşmanın önünün  açıldığını vurguladı.

Birleşik Krallık, geçen Ocak ayı itibarı ile Avrupa Birliği'nden  resmen çıkmıştı. Brexit geçiş süreci ise bu sene sonunda sona eriyor.