Birleşik Krallık tüketici güveninde son 8 yılın en hızlı artışı

GFK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi aralık ayında kasım ayındaki negatif 33 seviyesinden negatif 26'ya yükseldi. Ekonomistler ise endeksin negatif 31 düzeyinde olmasını bekliyorlardı.

Tüketici güven endeksi en son Ekim-Kasım 2012 arasında 7 puan birden artış göstermişti.

GfK'ın strateji direktörü Jeo Staton yaptığı değerlendirmede, "Tüketiciler iyi haberler bekliyorlardı ve bu haberi Birleşik Krallık'ın COVID-19 aşılama programının başlamasından aldılar. Bu haber 2020 Noeli öncesinde moralleri yükseltti" dedi.

Tüketicilerin ekonomik görünüme bakışları da aralık ayında 15 puan iyileşti. Bu, 2011'den bu yana görülen en büyük artış oldu.