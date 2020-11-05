Birleşik Krallık ücretsiz izin programına marta kadar devam edecek

05 Kasım 2020

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, hükümetin, ilk olarak aralık ayına dek sürmesi beklenen, ücretsiz izin planını bir kez daha uzatarak mart ayının sonuna dek uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.

Sunak alınan kararın, Başbakan Boris Johnson hükümetinin, istihdam ve geçimliği koruma konularına en yüksek derecede öncelik vermesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın parasal genişleme programını büyütmesi ile desteklnediğini belirtti.

Ücretsiz izin planı sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan kesintilerin yüzde 80'inin karşılanacağını söyleyen Sunak, kendi işinde çalışanlara ise daha yüksek miktarda hibe edileceğini ekledi.