Birleşik Krallık ve Mısır arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Birleşik KrallıkDışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın Kahire Büyükelçisi Sir Geoffrey Adams ile Mısır'ın Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Badr Abdelatty'in iki ülke arasındaki siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir anlaşma imzaladıkları belirtildi.

Anlaşmanın, Brexit geçiş sürecinden sonra Birleşik Krallık işletmelerinin Mısır pazarına sürekli erişim sağlamalarına ve iki ülke arasındaki yatırımı artırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.

Birleşik Krallık'ın Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunun kaydedildiği açıklamada, anlaşmanın ticaretin yanı sıra siyasi, sosyal ve kültürel bir çerçeve de sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Anlaşma sanayi ürünlerinde gümrüksüz ticareti, tarım ve balıkçılık alanlarında ticaretin serbestleşmesini sağlayacak. İki ülke arasındaki toplam mal ve hizmet üretimi 2019’da 3,5 milyar sterlin değerindeydi. Bunu genişletmeye çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, anlaşmanın iki ülke arasındaki ortaklığın gücünü ve iş birliğinin önemli konular üzerine inşa edilmesindeki ortak tavrı yansıttığını ifade etti.

Raab, "Daha güçlü ticari bağlar, daha fazla yatırım, ekonomilerimizi büyütecek ve her iki ülkenin de COVID-19 salgınının etkisinden kurtulmasına yardımcı olacaktır" İfadelerini kullandı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss da Birleşik Krallık iş dünyasını destekleyen, önemli gelir sağlayacak ve COVID-19 sonrası ekonomik toparlanmaya katkı sunacak anlaşmaları güvence altına alma kararlılığını sürdürdüklerini kaydetti.