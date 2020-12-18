"Birleşik Krallık'ın egemenliği karasuları üzerinde kontrolü de kapsıyor"

Brexit görüşmelerinde üzerinde anlaşılamayan hususlar arasında olan balıkçılık konusunda "kırmızı çizgilerin" aşılamayacağını söyleyen Birleşik Krallık Parlamentosu üyesi Nicolass Gibb, "Birleşik Krallık'ın egemenliği karasularının üzerinde kontrolü de sağlıyor" dedi.

Sky News'e konuşan Gibbs, karasuları üzerinde kontrolün tüm bağımsız devletler için önemli olduğunu ifade etti ve bir anlşama için her yolu deneyeceklerini belirtti.

Brexit anlaşması önündeki engellerden olan balıkçılık konusunda, balıklığın ülke ekonomisinde katkısının yüzde 1'in altında olduğunu kabul eden Gibbs, yine de Londra'nın da anlaşmasız Brexit senaryolarına hazırlandığını söyledi.