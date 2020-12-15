Birleşik Krallık'ta ekim dönemi işsizliği yüzde 4,9'a yükseldi

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, işsşizlik ekim ayı ile biten üç aylık dönemde işsizlik yüzde 4,9 ile yüzde 5,1'lik beklenti altında kaldı.

İşsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 bve eylül ayı dönemine göre yüzde 0,7 yükseldi.

Ekim döneminde ekonomik faaliyetler yıllık yüzde 0,1 düşerken, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 20,8'de sabit kaldı.