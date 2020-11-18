Birleşik Krallık'ta enflasyon ekimde yüzde 0,7 arttı

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı tüketici fiyat endeksi ekim ayında, eylül ayındaki yıllık yüzde 0,5'lik artış sonrasında, yüzde 0,7 arttı. Beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 0,6 artmasıydı.

Tüketici fiyatlarındaki artışta, giyim, gıda ve mobilya en yüksek paylara sahip olan alt kalemler oldu.

Diğer yandan Birleşik Krallık'ta üretici fiyatları ekimde aylık yüzde 0,2 artarken, eylül ayındaki yüzde 2,2'lik düşüş ardından, yıllık bazda yüzde 1,3 düştü ve üst üste dokuzuncu ayda da düşüşe devam etti.

Endeksteki düşüşe en büyük katkı yüzde 35,7 azalışla petrol ürünlerinden geldi.