Birleşik Krallık'ta enflasyon kasımda yüzde 0,3'e geriledi

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) kasım ayı tüketici fiyatları verilerine göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 0,3 geriledi. Enflasyon ekim ayında yüzde 0,7 düzeyindeydi, kasım ayı beklentisi ise yüzde 0,6 düzeyine gerilemesiydi.

Enflasyonda görülen düşüşe en büyük katkı, eğlence ve kültür kaleminden gelirken, giyim, gıda ve alkolsüz içeceklerde de görülen düşüşlerde gelirken, oyun, oyuncak ve konaklama hizmetlerinde görülen artışlar düşüşü yumuşattı.

Birleşik Krallık'ta tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı

Üretici fiyatları yüzde 0,8 geriledi

ONS ayrıca, kasım ayına ait üretici fiyatlarının da yıllık bazda yüzde 0,8 düştüğünü açıkladı.

İmalat alanında kullanılan malzemeler ve yakıt fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 gerilerken, petrol ürünleri düşüşe en büyük katkıyı sağladı.