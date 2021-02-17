Birleşik Krallık’ta enflasyon ocakta yüzde 0,7 arttı
Birleşik Krallık’ta enflasyon ocak ayında yüzde 0,7 yükseldi.
Birleşik Krallık’ta ocak ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,7 yükseldi.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayı tüketici fiyat endeksi verilerine göre, Birleşik Krallık’ta tüketici fiyatları, aylık yüzde 0,4’lük düşüş beklentisinini altında, yüzde 0,2 azaldı. Endeks yıllık bazda ise, yüzde 0,5’lik artış beklentisinin üzerinde, yüzde 0,7 yükseldi.
Çekirdek tüketici fiyatları ise yıllık yüzde 1,4 artış gösterdi.
Aylık fiyat artışına en büyük katkı yüzde eğlence ve kültür konut ve hane hizmetleri kaleminden geldi.
Üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi ve üst üste 11 ay boyunca gerileme kaydetti.