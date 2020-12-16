Birleşik Krallık'ta hizmet PMI 2 ayın zirvesinde

Birleşik Krallık'ta hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 2,3 puan ile beklenti altında yükselse de, 2 ayın zirvesi olan 49,9 puan düzeyine ulaştı. IHS Markit, hizmet sektöründe görülen yavaşlamanın COVID-19 önlemleri etkisiyle olduğunu açıkladı.

İmalat PMI, 57,3 puanla 37 ayın zirvesine yükselirken, imalat çıktıları, tedarik zincirinde görülen aksamalar etkisiyle, 55,3 puanla 6 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Diğer yandan, bileşik PMI aralık ayında 2 ayın zirvesi olan 50,7 puana yükseldi.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, genel işletme görünümünün, kasım ayına göre hafifi gerilese de, 2020 yılının geneline göre oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "COVID-19 aşısı ile iligli gelişmeler tünelin sonundaki ışık oldu" dedi.