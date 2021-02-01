Birleşik Krallık’ta imalat 3 ayın en düşük düzeyine geriledi
Birleşik Krallık’ta imalat faaliyetleri ocakta son 3 ayın en düşük düzeyine geriledi.
Birleşik Krallık imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında, düşük talep, Brexit geçiş sürecinin sona ermesi sonrası stoklarda görülen keskin düşüş, ve belirsizlikler etkisiyle , aralık ayında 57,5 puana 3 yılın zirvesini gördükten sonra, son 3 ayın en düşük düzeyi olan 54,1 puana geriledi.
IHS Markit direktörü Rob Dobson, aşı umutlarının COVID-19 tedbirlerini gevşeteceğine dair beklentiler ve Birleşik Krallık’ta tedarikçi ve üreticileri Brexit sonrası döneme alışmalarının endeksi yukarı yönlü etkileyeceğini söyledi.