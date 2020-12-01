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Birleşik Krallık'ta imalat PMI kasımda 35 ayın zirvesine yükseldi

Birleşik Krallık imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında üst üste altıncı ayda da artışa devam ederek 35 ayın zirvesine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşik Krallık'ta mevsimsel olarak ayarlanmış imalat PMI, kasım ayında yeni işlerde görülen artış etkisiyle, ekim ayındaki 53,7 puandan, 55,6 puana yükseldi.

IHS Markit Yöneticisi Rob Donson, endekste kasım ayında görülen artışta ekonominin, kısıtlamaların hafiflemesi ve tüketiciler arasında "Brexit alımları" görülmesinin etkili olduğunu söyledi. Makine ve ekipman gibi yatırım malları üreticileri ve tedarikçilerin bu olumlu etkiden faydalandığına işaret eden Donson, "Tüketici malları sanayi zayıf kalırken, hane halkı hassasiyetinin artması da yükselişi baskıladı" dedi.