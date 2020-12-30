Birleşik Krallık'ta konut fiyatları artışı 6 yılın zirvesinde

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları aralık ayında aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 7,3 artışla 230,920 sterline yükselerek son 6 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Nationwide baş ekonomisti Robert Gardner, son birkaç çeyrekte görülen direncin COVID-19 salgınının başlangıcında olası görünmediğine ve kısıtlamalar başladığında konut piyasası faaliyetinin neredeyse tamamen durduğuna işaret ederek, konut satışlarının alınan bir dizi politika önlemi ve değişen tercihlerle güçlendirildiğini belirtti.