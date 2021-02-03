Birleşik Krallı’ta hizmet faaliyeti keskin düştü

Birleşik Krallık hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında bir önceki ya göre 9,2 puan düştü ve 41,2 puana geriledi.

Mevsimsel olarak ayarlanmış işletme faaliyetleri ise 9,9 puan düşüşle 39,5 puana geriledi. Diğer yandan imalat çıktıları 50,7 puan ile ocak ayında faaliyetlerin olumlu olduğu tek endeks oldu.

IHS Markit ekonomi direktörü Tim Moore, ocak ayındaki üçüncü ulusal karantinadan işletmeler ve hizmet sektörünün olumsuz etkilendiğine, ancak etkinin geçtiğimiz yıla göre çok daha hafif olduğuna işaret etti.