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Birleşme ve satın alma hacmi ilk kez 5 trilyonu aştı

Küresel birleşme ve satın alma hacmi geçen yıla göre yüzde 64 artarak 5,8 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Küresel birleşme satın alma hacmi tarihte ilk kez 5 trilyon dolar seviyesini aştı.

Refinitiv'in verilerine göre, bu yıl küresel birleşme ve satın alma hacmi geçen yıla göre yüzde 64 artarak 5,8 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

2021 yılında büyük birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı da yüzde 24 artarak 62 bin 193'e çıktı.

ABD'de gerçekleşen birleşme ve satın almaların hacmi 2,5 trilyon dolar oldu.