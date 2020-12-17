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Bitcoin 22 bin doları aştı

Bitcoin yüzde 14 artışla 22 bin 322 dolara kadar yükselerek yeni rekor düzeyine ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kriptopara piyasasının en büyük hacimli varlığı Bitcoin perşembe günü yüzde 14 artışla 22 bin 322 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledikten sonra 22 bin 137 dolara çekildi.

Bitcoinde görülen artışın sebebi olarak COVID-19 salgınında yüksek profilli yatırımcıların kripto varlıklara yönelerek Bitcoin'in piyasa hacmini 411 milyar dolara yükseltmesi gösterildi.