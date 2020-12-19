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Bitcoin 24 bin doları aştı

Bitcoin yüzde 7,12 artışla 24 bin 60 dolara kadar yükselerek yeni rekor düzeyine ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kriptopara piyasasının en büyük hacimli varlığı Bitcoin perşembe günü yüzde 7,12 artışla 24 bin 60 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledikten sonra 24 bin 32 dolara çekildi.

Bitcoinde görülen artışın sebebi olarak COVID-19 salgınında yüksek profilli yatırımcıların kripto varlıklara yönelerek Bitcoin'in piyasa hacmini 444 milyar dolara yükseltmesi gösterildi.