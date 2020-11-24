Bitcoin 3 yıl aradan sonra yeniden 19 bin doları aştı

Dijital paraların kabul edilirliğinin artması ve küresel ekonomide görülen sıkıntıların yatırımcıların yanı sıra kurumları da olumusuz etkilemesiyle kripto varlıklara yönelik oluşan rağbet Bitcoin fiyatlarını 19 bin doların üzerine taşıdı.

Görülen artışta PayPal'ın ödemelerde Bitcoin kabul etmeye başlaması ve merkez bankalarının dijital para adımlarının da etkisi oldu.

Gelişmeler etkisiyle, 33 bin 393 farklı piyasada işlem gören ve piyasanın yüzde 62,2'sini oluşturan Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 2,04 ve son 7 günde yüzde 12,88 değer kazanarak 19 bin doları aştı.

Öngörüler artışın devam edeceği yönünde

Aralarında hedge fon ve varlık yöneticilerinin de bulunduğu bazı Bitcoin yatırımcıları, dün üç yıl sonra tekrar 19 bin dolar düzeyini gören kriptoparanın gelecek yıl beş katına yükselerek 100 bin dolara gelebileceğine ihtimal veriyor. Reuters analizinde öngörüsüne yer verilen hedge fon Off the Chain Capital Baş Yatırım Stratejisti Brian Estes, “Bir yılda 18 bin dolardan 100 bin dolara yükselmesi zor değil. Bitcoin’in bir yıl içinde 10, 20 hatta 30 katına çıktığını gördük. Yani beş katına yükselmesi çok büyük bir olay değil” ifadelerini kullanıyor. Estes Bitcoin’in 2021 sonunda 100 bin ila 288 bin dolar olabileceğini tahmin ediyor.

Citi teknik analisti Tom Fitzpatrick ise geçen haftaki bir notunda Bitcoin’in 2021 sonu itibariyle kısıtlı arz nedeniyle 318 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor.

Toronto’daki bağımsız bir trader olan Kevin Muir ise hedge fonların Bitcoin üzerindeki modellemelerinin anlamsız olacağını belirterek “Bitcoin’e olan ilgiyi modelleyemezsiniz. İddialar makul mu? Makul. Ancak bu furya bir çılgınlık ve kimse net bir öngörüye sahip olamaz” diyor.