Bitcoin düzeltme sonrası neredeyse yüzde 6 geriledi

Kriptopara piyasalarının, 331 milyar 653 milyon dolar ile, en büyük hacme sahip birimi Bitcoin, ekonomik belirsizlikler COVID-19'un hisse senedi piyasalarında oluşturduğu uçuculuk etkisiyle 19 bin 500 doları aştıktan sonra, yapılan düzeltmelerde yüzde 5,82 değer kaybetti.

Son bir ayda yüzde 38 ve sene başından bu yana yüzde 150 artan Bitcoin fiyatları, yüzde 5,82 azalarak 17 bin 791 dolara geriledi.