Bitcoin fiyatı yeni yılda bir soluklanma yaşayabilir

Son 1 yılın en uzun süreli yükselişini yaşayan ve 28 bin dolar seviyesinin üstünü test eden Bitcoin'de yukarı yönlü trendin sona ermediği, ancak teknik göstergelerin 2021'de bu yukarı harekete bir ara verilebileceğine işaret ettikleri duyuruldu.

Newton Advisors'ın kurucusu ve başkanı Mark Newton, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Bitcon fiyatında yukarı hareketin yeni yılda bir soluklanma yaşayabileceğini ifade etti.

Newton, "Tüm zamanların en yüksek seviyesinin daha yeni test edildiği dikkate alındığında Bitcoin'de hareket orta vade için hala oldukça yukarı yönlü. Hala gidecek yolumuz olduğunu düşünüyorum. Ancak ocak ayı başlarında bir soluklanma yaşanabilir" diye konuştu.

Haftalık grafiğin ve RSI'nın Bitcoun'e ilginin artmakta olduğunu, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgilerinin arttığını gösterdiğini savunan Newton, Google'da Bitcoin aramalarının yıllık bazda yüzde 750 civarında arttığını ve hala 2017 yılındaki seviyelere yaklaşmadığını vurguladı.