Bitcoin, Musk'ın tweetlerinin ardından rekor tazeledi

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Tesla İnc'nin 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımını savunan paylaşımının ardından Bitcoin rekorunu 54 bin doların üzerine taşıdı.

Tesla'nın Bitcoin yatırımının kişisel görüşlerini yansıtmadını belirten Musk, "İtibari para birimi negatif reel faize sahip olduğunda, yalnızca bir aptal başka bir yere bakmaz" paylaşımında bulundu. Musk, bir S&P 500 şirketinin Bitcoin'e sahip olmasını 'yeterince maceracı' ifadesiyle niteledi.

Musk'ın paylaşımlarının ardından Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 54.680 dolara kadar yükseldi. Bitcoin, saat 20:10 itibarıyla 54 bin 338 dolar seviyesinde işlem görüyor. En büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2'nin üzerinde artışla 1.965 dolardan fiyatlanıyor.

Bir kripto paraya daha yüzde 500 değer kazandırdı

Musk, Bitcoin ve Dogecoin'in ardından MarsCoin isimli küçük hacimli bir kripto paranın daha değer kazanmasına neden oldu.

Kripto para borsası Binance’nin CEO’su Changpeng Zhao’nun kendi kripto para birimini çıkarması yönünde yaptığı paylaşıma cevap veren Musk, “Kesinlikle bir MarsCoin olacak” ifadesini kullandı.

Musk’ın cevabının ardından adı MarsCoin isimli küçük hacimli bir kripto paranın değerinde yaklaşık yüzde 500’lük bir artış yaşandı.