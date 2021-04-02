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  3. “Bitcoin volatilitesinde azalma kurumsal yatırımcıları cesaretlendiriyor”
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“Bitcoin volatilitesinde azalma kurumsal yatırımcıları cesaretlendiriyor”

JPMorgan Chase, Bitcoin'de volatilitenin son dönemde azalmasının  kurumsal yatırımcıları bu alana girmeleri için cesaretlendirdiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkezli yatırım bankası JP Morgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou yayınladığı raporda, "Bitcoin'de volatilitenin normalleştiğine dair bu belli belirsiz işaretler cesaret  verici. Bizim görüşümüze göre, Bitcoin volatilitesinde potansiyel bir  normalleşmenin kurumsal ilginin canlanmasına yardım etmesi büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de 3 aylık volatilite şubat ayında yüzde 90'ın üzerine  çıktıktan sonra yüzde 86 seviyesine geriledi. 6 aylık olarak bakıldığında  bu oran yüzde 73'e indi.

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