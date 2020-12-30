Bitcoin yeniden 28 bin doların üzerinde

Bitcoin, pazar günü 28 bin dolar seviyesinin üzerini test ettikten sonra 26 bin dolar civarına kadar geri çekildikten sonra, devam eden kurumsal yatırımcı ilgisinin etkisi ile bugün yeniden 28 bin doların üzerine çıktı.

Nextech Ar Solutions'ın ilk etapta 2 milyon dolar tutarında Bitcoin yatırımı yapmayı planladığını ve 2021 yılında bu miktarı artırabileceğini açıklamasının yanı sıra SkyBridge Capital Investment'in Bitcoin fonu kurmak için SEC'e başvurduğunu duyurması da fiyat yükselişine destek verdi.

9,3 milyar dolar büyüklüğünde varlık yöneten SkyBridge Capital'den Anthony Scaramucci, CoinDesk'e yaptığı açıklamada SkyBridge Bitcoin Fund LP'yi Ocak ayında başlatmak için 21 Aralık'ta SEC'e başvuru yaptıklarını belirtti. Başvuru belgelerine göre Bitcoin Fund LP hali hazırda Bitcoin'e 25 milyon dolar yatırım yaptı.

4 Ocak'ta yatırımcı kabul etmeye başlayacak olan fona, en az 50 bin dolar yatırım yapılabilecek.

CoinDesk verilerine göre Bitcoin fiyatı şu sıralarda 28 bin 191,25 dolar ile 24 saat öncesine göre 6,88 üzerinde. Bitcoin'in yıl başından bu yana getirisi yüzde 291 oldu.

Ethereum fiyatı da bugün yüzde 2,81 artışla 731,22 dolar seviyesinden işlem görüyor.