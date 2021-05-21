Bitcoin'e bir Çin darbesi daha

Çin'in kripto para tedbirleri sonrası sert düşüşler görülen kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, dipten alımlarla 41 bin dolar düzeyinin üzerine çıktıktan sonra Çin’den gelen Bitcoin madenciliği ve ticaretine karşı sert önlemler alınacağı açıklaması ile 37 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında, Çin'in önce finans sektörünün kripto para kullanımı yasaklaması, ardından da kripto para ticareti ve madenciliğine karşı sert tedbirler alacağını açıklaması üzerine Bitcoin son 24 saatte yüzde 10,67 düşüşle 37 bin 272 dolardan işlem gördü.

Bitcoin'in 'kirli' imajının karşısında bir rakip olarak değerlendirilen Ether ise yüzde 17,05 düşüşle 2 bin 413 dolar düzeyinde seyretti.

Çin finans sektörü kuruluşlarının hafta başında ödeme ve anlaşmalar için kripto para birimlerinin kullanımını yasaklamasıyla büyük bir şok yaşayan kripto para piyasası, tepki alımları ve dipten toplama işlemleri ile toparlanma yoluna girmişti. Ancak toparlanma, ABD Hazine Bakanlığı’nın, perşembe günü İç Gelir Servisi'ne büyük kripto para transferlerinin bildirilmesini gerektirecek yeni kurallar çağrısında bulunması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), kripto para birimlerinin finansal istikrar için oluşturduğu riskleri işaret etmesi etkisiyle hız kesti.

OANDA'nın kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, " Özellikle geçen haftadan sonra, likiditenin daha fazla derinleşeceğini düşünmüyorum" dedi.

Bu yılın başlarında, Bitcoin'in "dijital altın" haline geleceğini iddia eden söylemler, JPMorgan'ın ocak ayında Bitcoin'in altına rakip olacağını söylemesiyle ilgi çekmişti. Societe Generale ise bu söylemi, "Bitcoin, altını hem yukarı hem de şimdi de aşağı yönlü olarak açıkça 'gölgede bıraktı'. Ancak volatilite ve büyüklük arasındaki büyük boşluğa rağmen, iki varlığı karşılaştırmak mantıklı mı?" sorusuyla değerlendirdi.

Eaton Vance'in öz sermaye yatırım sorumlusu Edward J. Perkin, "Kripto ve hisse senetleri gibi varlıklar için temel ortak payda, dünya çapındaki çok gevşek merkez bankası politikalarıdır ve bu, risk iştahıyla birleştiğinde kripto piyasalarına etki etti" dedi.

Analistler, bitcoin fiyatının 50 günlük ortalamasına geldiğini, bu seviyenin aşılıp aşılamayacağını yön üzerinde belirleyici olacağını belirtiyorlar. 40 bin 500 dolar seviyesinin aşılması halinde 45 bin dolar seviyesinin hedefleneceğini ifade eden analistler, 50 günlük ortalamanın geçilememesi halinde destek olarak ise 38 bin doları işaret ediyorlar.