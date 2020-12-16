Bitcoin’in fiyatı 20.000 doları geçti

2020 yılının başında 7000 dolardan işlem gören Bitcoin, mart ayından itibaren %270 değer kazanarak 20.000 barajını aştı.

Bitcoin’in son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 5’in üzerinde yükselmesi, toplam piyasa değer sıralamasına göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un da yükselmesine etki etti. Ethereum’un fiyatı 600 dolar direncini kırdı ve son 24 saat içerisinde yüzde 2 yükseliş ile yukarı doğru ivme göstermeye devam etti.

Kasım ayında 19.800 fiyatla rekor fiyatına ulaşan Bitcoin, konumunu koruyamamış ve 17 bin dolar seviyelerine gerilemişti.

Kripto para analistleri Bitcoin’in 2021 yılında 50.000 dolar ile 200.000 dolar arasına çıkmasını beklediklerini açıkladı.