Biyoçeşitliliği yok etmek yılda 2,7 trilyon dolara mal olur

Dünya Bankası, hükümetlere yaptığı çağrıda balıkçılıktan ormancılığa biyoçeşitliliği, vahşi tozlaşmayı ve gıda güvenliğini tehlikeye atan adımlarla yok etmeye devam ettikleri durumda küresel ekonominin 2030 yılına kadar her yıl 2,7 trilyon dolar kaybedebileceği konusunda uyardı.

Bankadan cuma günü yapılan açıklamada mevcut ekonomik modellerin “çok iyimser” olduğuna dikkat çekildi ve GSTH’leri en fazla etkilenecek olan bölgelerin Sahara Altı Afrika ve Güney Asya bölgeleri olacağına vurgu yapıldı. Çin’in Kunming eyaletinde gerçeklenecek Paris Anlaşması COP15 Biyoçeşitlilik Konferansı’nda yeni küresel bir biyoçeşitlilik çerçevesinin formüle edilmesi beklenirken yayımlanan rapor, mevcut ekonomik projeksiyonların fazlasıyla iyimser olduğunu ve ekonomilerin biyoçeşitlilikteki düşüş nedeniyle sanılandan daha fazla zarar görebileceğini ortaya koyuyor. Rapora göre olası senaryoda, dünya 2030 itibariyle yaklaşık 46 milyon hektar doğal araziyi kaybedecek ve balık stokları düşmeye devam edecek.

Doğayı korumak GSYH’ye her yıl 50 ila 150 milyar ekler

Dünya Bankası araştırması, doğal arazilerin dönüştürülmesini engelleyen doğa dostu politikaların, on yıl sonunda küresel reel gayri safi yurtiçi hasılada 50 milyar ila 150 milyar dolarlık bir artışa yol açabileceğini gösteriyor. Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, "Doğayı korumak ve hizmetlerini sürdürmek ekonomik büyüme için kritik öneme sahiptir. Ülkeler Covid-19 pandemisinden kurtulmaya çalışırken, ekonomik kalkınmanın doğa için sonuçları iyileştirmesi önemlidir” diyor.