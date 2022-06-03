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BlackRock: Enflasyon birkaç yıl yüksek kalacak

BlackRock'ın CEO'su Fink, enflasyonun birkaç yıl yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, enflasyonun küresel tedarik zincirlerindeki bozulmanın etkisi ile daha birkaç yıl yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Fink, enflasyonun daha çok arz tarafından yönlendirilmekte olduğunu savundu ve Fed'in bu arz problemlerini çözmek için araçlara sahip olmadığını ifade etti. Piyasa oynaklığının devam edeceğini öngören Fink, enflasyonun ekonominin daha yeşil enerji kaynaklarına geçişi sürecinde yüksek kalmaya devam etmesinin büyük olasılık olduğunu da belirti.

Fink demecinde, Fed'in para politikasını sıkılaştırmada aşırıya kaçması durumunda bir resesyonun yaşanabileceğini de vurguladı.